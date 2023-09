"Apelul fals la 112 pune vieti in pericol! Suna responsabil!" este sloganul campaniei derulata de Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, in perioada iunie-august 2023.Este vorba despre o campanie de constientizare cu privire la consecintele pe care le are apelul fals la numarul de urgenta 112 in care politistii au atras atentia cu privire la consecintele legale si psiho-sociale ale acestor fapte."Politistii ... citeste toata stirea