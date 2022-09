Campanie de infomare a tinerilor desfasurata de politisii vasluieni: "Conduita preventiva salveaza vieti"

In perioada septembrie 2022 - martie 2023, politistii rutieri vasluieni, cu sprijinul specialistilor Registrului Auto Roman, vor derula activitati de informare si educativ-preventive in scolile de soferi din judetul Vaslui, sub sloganul "Conduita preventiva salveaza vieti"."Manifestarile teribiliste ale tinerilor participanti la trafic sunt tot mai frecvente, punand in pericol siguranta circulatiei, nu de putine ori soldandu-se cu urmari tragice. In cele mai multe cazuri, tinerii, fie ei ... citeste toata stirea