Campanie de informare si de educare a consumatorilor, derulata de ANRE

Consumatorul final reprezinta tinta campaniei de informare derulate de ANRE, iar scopul principal este educarea si modelarea comportamentului de consum, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei."Apreciem interesul manifestat in spatiul public pentru campania media de educare si informare a consumatorilor finali de energie electrica si gaze naturale cu privire la drepturile lor pe care ANRE o va derula in acest an. Demararea campaniei a fost ... citeste toata stirea