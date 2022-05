Canotoarea Ana Maria Matran, noua campioana europeana la U19

Pentru al doilea an consecutiv, Ana Maria Matran, canotoarea de numai 18 ani, din Husi, a reusit sa cucereasca titlul continental la Campionatul European Under 19. Dupa o cursa dificila, sportiva a castigat aurul european la Varese, Italia, in proba de patru vasle feminin (JW4x), alaturi de alte trei colege din tara.Intre 21-22 mai, lacul Varese din Nordul regiunii Lombardia (Italia) a gazduit prima competitie internationala majora din sezonul pe apa 2022, din calendarul Federatiei Romane de ... citeste toata stirea