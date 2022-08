Canotoarea Iuliana Buhus, aur si bronz continental la Campionatul European de Seniori din Germania

Evolutie extraordinara a canotoarei Iuliana Buhus, din comuna Alexandru Vlahuta, la Campionatul European de Seniori, desfasurat in acest week-end, la Munchen, Germania. Sportiva a concurat in doua probe si a reusit sa cucereasca titlul continental si medalia de aur cu echipajul de opt plus unu (W8+) si medalia de bronz cu cel de patru rame (W4-).Intre 11 - 14 august, The Munich Olympic Regatta Centre, de langa oraselul Oberschleissheim, aflat la cativa kilometri de Munchen (Germania), a ... citeste toata stirea