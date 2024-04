Canotoarea Iuliana Buhus, prezenta la Cupa Mondiala din Italia

Canotoarea Iuliana Buhus, din Alexandru Vlahuta, una dintre cele mai titrate sportive ale judetului Vaslui, face parte din delegatia Romaniei ce va participa, in aceasta saptamana, la Cupa Mondiala de Seniori I, din Italia. Sportiva va vasli in proba de opt plus unu (W8+).Intre 12 - 14 aprilie, lacul Varese, aflat langa orasul cu acelasi nume, din Nordul regiunii Lombardia (Italia), va gazdui prima competitie internationala majora dedicata seniorilor din sezonul pe apa 2024 din calendarul ... citește toată știrea