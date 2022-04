Canotoarele din judet, sase medalii la Memorial "Paolo D'Aloja", din Italia

Rezultat extraordinar obtinut de cele doua canotoare din Alexandru Vlahuta si Valeni care, in acest week-end, au reprezentat Romania in cadrul competitiei Memorial "Paolo D'Aloja" International Regatta, din Italia. In total, au revenit acasa cu doua medalii de aur, doua de argint si doua de bronz. Pentru Adriana Ailincai, care astazi implineste 23 de ani, a fost cel mai frumos cadou pe care si l-a oferit singura.Intre 8-10 aprilie, lacul Piediluco (provincia Terni, Umbria), din Italia, a ... citeste toata stirea