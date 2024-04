Canotoarele Iuliana Buhus si Adriana Adam, in barca de W8+ la Campionatul European de Seniori

Iuliana Buhus, din Alexandru Vlahuta, si Adriana Adam, din Valeni, doua dintre cele mai valoroase canotoare ale judetului Vaslui, fac parte din delegatia Romaniei ce vor participa, la sfarsitul lunii, la Campionatul European de Seniori, din Ungaria. Vasluiencele vor vasli in proba de opt plus unu (W8+).Intre 25 - 28 aprilie, localitatea Szeged, situata in Sudul Ungariei, va gazdui editia din acest an a Campionatului European de Canotaj pentru Seniori. Dupa cum au anuntat organizatorii, la ... citește toată știrea