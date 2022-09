Caricaturisti si graficieni din 15 tari, pe simezele Muzeului "Stefan cel Mare" Vaslui

In acest week-end, vasluienii sunt invitati la vernisarea expozitiei-concurs "Salonul International de Caricatura", gazduite de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui si care face parte din activitatile desfasurate in cadrul Festivalului Umorului "Constantin Tanase" Vaslui. Vor expune 34 de graficieni din Romania si alte 14 tari.Editia din acest an a "Salonului International de Caricatura si Grafica satirica" va debuta duminica, 11 septembrie, ora 14.00, cu vernisajul expozitiei-concurs cu ... citeste toata stirea