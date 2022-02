Carnea de miel va fi un lux pentru multi vasluieni

Anul acesta, la Sarbatorile de Pasti, carnea de miel va fi mai scumpa.Cum pretul la cereale a explodat, crescatorii de animale locali spun ca trebuie sa faca investitii majore pentru o furajare corecta a animalelor, efort financiar care se va reflecta direct in pretul mieilor.In acest moment oierii se afla in plin sezon al fatarilor, care au inceput inca de la sfarsitul anului trecut.Pe langa asigurarea furajarii, in aceasta perioada a anului fermierii se ... citeste toata stirea