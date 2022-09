Carti de identitate false, procurate pentru angajare, descoperite la controlul de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta a doi cetateni din Republica Moldova asupra carora au fost descoperite doua carti de identitate, similare celor emise de autoritatilor romane, documente ce s-au dovedit a fi false.In data de 2 septembrie, in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru a intra in Romania, un cetatean din ... citeste toata stirea