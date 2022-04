Cartiere din Barlad si Murgeni, luate la puricat de mascati. Au fost cautati hotii si scandalagiii

Perchezitii in aceasta dimineata la adrese de pe raza municipiului Barlad si a orasului Murgeni din judetul Vaslui.Peste 100 de politisti si 40 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, au pus in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara.Actiunea vizeaza cartierul Podeni, din municipiul Barlad, acolo unde este instituita si zona speciala de siguranta publica, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita:"In cauzele penale ... citeste toata stirea