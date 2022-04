Carutasii si biciclistii, "prelucrati" de politistii de la Rutiera

Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui desfasoara in perioada martie - mai 2022, o campanie de prevenire a accidentelor de circulatie in care sunt implicati pietoni, vehicule cu tractiune animala sau biciclisti.Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a initiat campania de prevenire accidentelor rutiere "CIRCULA CU ATENEsIE, CEI DRAGI TE ASTEAPTA!"Campania a debutat in data de 17 martie a.c. si se desfasoara in perioada 15 martie - 30 mai, la nivelul judetului Vaslui, avand drept scop ... citeste toata stirea