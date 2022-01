Casa distrusa de foc la Vaslui

O casa a ars in totalitate, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui incendiu izbucnit in comuna Bogdanesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.Potrivit reprezentantilor institutiei, la sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta prin ardere generalizata, iar din cauza vantului foarte puternic, exista pericolul de extindere la alte doua locuinte situate in apropiere."Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu trei ... citeste toata stirea