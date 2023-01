Pompierii vasluieni au intervenit in aceasta dimineata cu trei autospeciale de stingere cu apa, o ambulanta SMURD tip B2 si echipaje specializate, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta din municipiul Vaslui, pe strada Eroilor, in zona Caseide apaPersoanele aflate in interiorul casei se autoevacuasera pana la sosirea echipajelor de interventie. Incendiul se ... citeste toata stirea