Tragedie intr-o familie din Vaslui, care a aflat dimineata de la stiri ca fiul lor, proaspat casatorit, si-a gasit sfarsitul intr-un teribil accident pe DN 1, in dreptul localitatii Saula, de langa orasul Huedin.Tinerii casatoriti erau politisti si activau la momentul acesta la IPJ Cluj. In momentul accidentului erau in luna de miere si se duceau spre Oradea. Saptamana trecuta au avut cununia civila la Vaslui. Accidentul a avut loc dimineata. Se pare ca politistul, originar din Vaslui, care ... citeste toata stirea