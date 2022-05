Cateva zile pana la Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice. Noutatile pe care le aduce cea de-a XVII-a editie

In intervalul 13-22 mai 2022, la Barlad se va derula programul Zilelor Culturale, care au ajuns la cea de a XXXVI-a editie. In cadrul programului, propus de organizatori, Muzeul "Vasile Parvan" are deosebita placere de a deschide aceasta sarbatoare, asteptata si indragita de barladeni, prin organizarea mai multor evenimente, cum este si cea de-a XVII-a editie a Sesiunii Nationale de Comunicari Stiintifice. Timp de doua zile, in intervalul 13-14 mai, specialistii din tara si Republica Moldova ... citeste toata stirea