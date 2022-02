Cati bani primesc prefectul Onofrei si subprefectul Apostu pentru naveta Barlad - Vaslui?

Potrivit unei hotarari de Guvern emise recent, pentru drumul dus - intors la serviciu, barladenii care ocupa fotoliile de prefect si subprefect al judetului, in speta Daniel Onofrei si Dorin Apostu, primesc suma de 1.500 lei / lunar. De 12 ori mai mult ar fi primit daca s-ar fi mutat la Vaslui in perioada in care vor ocupa aceste functii.Pe 27 ianuarie, Executivul a adoptat Hotararea de Guvern nr. 131/2022 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinta de serviciu, ... citeste toata stirea