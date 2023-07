Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si predat autoritatilor competente, in vederea dispunerii masurilor legale, un barbat de 29 de ani, cautat de autoritatile din Germania pentru infractiuni economice si trafic de influenta.Pe 09 iulie, in jurul orei 14.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la frontiera, un barbat cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, de 29 ... citeste toata stirea