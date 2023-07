Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si predat politistilor de la Investigatii Criminale un barbat de 42 de ani, cautat in Germania pentru abuz asupra minorilor.Pe 06 iulie, in jurul orei 04.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, necesare trecerii frontierei, un cetatean german de 42 de ani, pasager intr-un autocar inmatriculat in Republica Moldova.La ... citeste toata stirea