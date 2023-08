Un caz de infectie cu virusul West Nile in judetul Vaslui a fost confirmat la o femeie in varsta de 51 de ani din zona Barlad, au informat autoritatile sanitare."In urma analizelor de laborator, a fost inregistrat un caz probabil de West Nile la o persoana de sex feminin, cu varsta de 51 de ani, din zona Barlad. Pacienta este internata si are o evolutie favorabila", a declarat directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Vaslui, Mihaela ... citeste toata stirea