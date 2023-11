Un eveniment regretabil a lovit Spitalul Murgeni din Vaslui, acolo unde trei pacienti au murit subit, iar alti 30 sunt internati in stare grava dupa ce au consumat alimente primite ca pomana de la o manastire din zona respectiva. Autoritatile se straduiesc sa afle exact ce se afla in hrana distribuita si unde a avut loc contaminarea. Ce s-a aflat pana in acest moment si ce s-a gasit in corpul persoanelor decedate?Cum au inceput problemele de la spitalul din MurgeniPanica s-a instalat, marti, ... citeste toata stirea