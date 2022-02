Ce se mai intampla cu extinderea retelei de apa si canal din Barlad?

La aproape sase luni de la debut, lucrarile la cea mai ampla investitie derulata vreodata in Barlad, respectiv reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si canalizare in oras, se desfasoara intr-un ritm sustinut. Potrivit autoritatilor locale, pentru ca ne apropiem de sfarsitul sezonului rece, constructorul lucreaza cu cinci echipe. Investitia, in valoare totala de peste 66 milioane de lei fara TVA, trebuie sa fie realizata in termen de 20 de luni.SC Motris Company SRL Bacau, firma ... citeste toata stirea