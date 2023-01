Ce se va intampla cu maidanezii din Barlad?

Nici tariful de capturare a maidanezilor din Barlad care aproape a fost dublat nu i-a convins pe reprezentantii ONG-urilor preocupate de salvarea cainilor sa se inscrie la a treia licitatie lansata de municipalitate pentru concesionarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din oras. Ca urmare, primaria a postat in dezbatere publica un proiect de hotarare ce are in vedere alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului: gestiune directa ori gestiune delegata.In conditiile in care ... citeste toata stirea