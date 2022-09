Ce zone vor fi ecologizate de voluntarii "Let's do it, Romania!"?

Cu doar cateva zile inainte de ziua de curatenie nationala desfasurata in cadrul campaniei "Let's do it, Romania!", coordonatorii actiunii la nivel judetean au anuntat ce zone vor fi ecologizate in Barlad, Vaslui, Negresti si Husi, dar si in cele 20 de comune inscrise.Reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui au anuntat miercuri, 14 septembrie, ca s-au stabilit atat punctele de inscriere a voluntarilor cat si zonele ce vor fi ecologizate sambata, 17 septembrie, in cadrul ... citeste toata stirea