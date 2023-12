Dupa o pauza de doi ani, gimnastele, atletii si rugbistii legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad care au obtinut premii la competitiile nationale si internationale desfasurate in cursul anului 2023 au fost rasplatiti cu premii in bani. Ceremonia a avut loc de Ziua Nationala a Romaniei, fondul de premiere aprobat de consilierii locali ridicandu-se la suma de 21.300 lei.2023 este al treilea an, dupa 2018 si 2020, in care autoritatile locale barladene au organizat o festivitate pentru ... citeste toata stirea