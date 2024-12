Cele mai putine insolvente din tara: Vaslui - 34 (minus 2,86%).

Pe fondul cresterii cu 9,63% a numarului de insolvente la nivel national, in primele zece luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, in judetul Vaslui s-a inregistrat o scadere, cu 2,86%.Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele zece luni din acest an a fost de 5.896, in crestere cu 9,63% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 5.378 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul ... citește toată știrea