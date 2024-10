Cele patru baschetbaliste Sonicks Barlad, noua victorie cu Stomart Iasi

In week-end, mai exact sambata, 19 octombrie, ACS Stomart Iasi, echipa care joaca in Campionatul National de Baschet Feminin Under 16 si in componenta careia sunt si patru dintre sportivele legitimate la Asociatia Baschet Club (ABC) Sonicks Junior Barlad, a inregistrat o noua victorie in campionat.De aceasta data, partida s-a jucat acasa, la Iasi, in compania echipei CSS CSM Targoviste, scorul final fiind 64-56 in favoarea iesencelor. Evident, victoria se datoreaza si contributiei aduse de ... citește toată știrea