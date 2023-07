Spre deosebire de alte judete, in Vaslui controalele dispuse de la Guvern nu au dovedit nici abuzuri asupra beneficiarilor, dar nici probleme deosebite de administrare. Unele centre sunt supraaglomerate, alte centre de batrani au liste de asteptare lungi, cladirile sunt vechi, iar mobilierul este uzat in altele."Nu au fost constate deficiente majore care sa duca la inchiderea niciunui centru social si nici centre clandestine pe raza judetului Vaslui", a spus prefectul Daniel Onofrei, ieri, in ... citeste toata stirea