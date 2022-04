Cercetat pentru violenta in familie, distrugere si incalcarea ordinului de protectie

Politistii din cadrul Politiei orasului Murgeni au retinut un barbat, in varsta de 38 de ani, din localitatea Floreni, judetul Vaslui, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie, distrugere si nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu.La data de 5 aprilie, politistii din cadrul Politiei orasului Murgeni, au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Floreni, cu privire la faptul ca sotul sau, un barbat in ... citeste toata stirea