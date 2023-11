Pentru prima data, o serie de viitori soldati profesionisti din cadrul Garnizoanei Barlad a depus juramantul de credinta in public, la Monumentul Eroilor Neamului, situat in Piata "Cerbul de Aur" din Barlad, si nu in incinta Garnizoanei. Ceremonia militara inedita a avut loc marti, 28 noiembrie, de la ora 12.00, si a atras, pe langa rudele si prietenii viitorilor soldati profesionisti, si numerosi localnici curiosi."Soldatii profesionisti care au ales sa slujeasca tara sub drapel au participat, ... citeste toata stirea