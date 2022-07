In data de 9 iulie, sub coordonarea Directiei Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane, politistii Biroului Investigatii Criminale Husi au cautat si depistat in municipiul Husi, un barbat in varsta de 35 de ani, cetatean brazilian.Acesta era cautat de autoritatile judiciare din ... citeste toata stirea