Cetatean moldo-roman arestat pentru trafic de migranti

Politistii de frontiera de la Husi au depistat doi barbati cu cetatenie Republica Moldova care au trecut ilegal frontiera de stat a Romaniei, ajutati de un tanar cu cetatenie romana si Republica Moldova, dorind sa ajunga in Bucuresti, pentru a-si cauta un loc de munca.Migrantii au fost predati autoritatilor de frontiera din Republica Moldova in vederea continuarii cercetarilor, in baza Acordului de Readmisie.Pe numele transportatorului a fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile.Dupa ... citește toată știrea