Cetatean moldovean prins la frontiera cu o carte de identitate falsa in bagaje

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita cerceteaza un barbat din Republica Moldova in bagajul caruia a fost descoperita o carte de identitate falsa.Pe 12 noiembrie, in jurul orei 18.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru a intra in tara, pasager intr-un microbuz, un barbat din Republica Moldova, in varsta de 28 de ani.In baza profilului de risc, politistii de frontiera au trecut la efectuarea unui control amanuntit asupra ... citește toată știrea