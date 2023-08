Si in 2023, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui va marca Saptamana Europeana a Mobilitatii. In acest sens, institutia invita institutii publice si private din judet, unitati de invatamant, autoritati locale si ONG-uri sa se inscrie pe platforma dedicata, astfel incat, in intervalul 16-22 septembrie, sa poata organiza diverse activitati menite sa promoveze conceptul alegerii unor moduri de transport ecologic. Pana pe 24 august, la nivel national s-au inscris doar noua localitati, iar ... citeste toata stirea