Ministerul Educatiei a publicat rezultatele la Evaluarea Nationala. In judetul Vaslui s-au inregistrat cinci medii de 10: trei dintre ele in municipiul Vaslui, iar doua, in municipiul Barlad. Astfel, elevii care au primit note maxime din partea evaluatorilor invata la urmatoarele scoli: doi dintre ei sunt elevi la Scoala Gimnaziala "Elena Cuza" Vaslui si cate unul la Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri" Vaslui, Scoala Gimnaziala "Episcop Iacov Antonovici" Barlad si Colegiul National "Gh. Rosca ... citeste toata stirea