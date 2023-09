La eveniment s-au inscris echipe dinBacau, BarladPiatra Neamt, SuceavasiTargu NeamtCercetatori renumiti, la nivel national si international, vor interactiona cu pasionatii de stiinta la Noaptea Cercetatorilor Europeni, un eveniment care va avea loc pe 29 septembrie in Bucuresti si in alte 27 de orase din Romania.Evenimentul este o initiativa a Comisiei Europene si a fost apreciat de public inca de la prima editie, in anul 2005, datorita caracterului sau inovativ, prin care stiinta a ... citeste toata stirea