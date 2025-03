Cinci pompieri militari, inaintati in grad inainte de termen

Data de 28 februarie 2025, in care am marcat Ziua Protectiei Civile din Romania, a reprezentat un motiv de sarbatoare pentru cinci cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, care au fost inaintate in grad inainte de termen.Concret, locotenentul Pletoianu Nicusor a fost inaintat la gradul de capitan, plutonierii adjutanti Amaranducai Marius Stefan si Cimpoi Constantin au fost inaintati la gradul de plutonier adjutant sef, plutonierul ... citește toată știrea