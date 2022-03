Cinci statii de transformare a energiei electrice din judetul Valui au intrat in proces de modernizare

Lucrarile sunt in derulare la statiile Stanilesti si Murgeni. Circa 40.000 de utilizatori alimentati din aceste statii vor beneficia de servicii mai bune de distributie. Investitia de peste 31 milioane lei beneficiaza de finantare europeana.Echipele contractorilor companiei de distributie Delgaz Grid au inceput implementarea proiectului de modernizare a infrastructurii de distributie a energiei electrice in statiile Stanilesti si Murgeni, iar luna viitoare vor demara lucrari si in statiile ... citeste toata stirea