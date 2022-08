Cinci tineri au plonjat cu masina in albia raului Racova. Unul este in stare foarte grava

Cinci tineri cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani au plonjat, nopatea trecuta, cu masina in albia raului Racova pe DJ245, in Oprisita, comuna Poienesti. Una dintre victime este in stare foarte grava cu sanse minime de supravietuire.Din declaratiile martorilor, tinerii au petrecut toata noaptea intr-un bar din localitatea Oprisita. Spre dimineata, cand au decis sa plece spre casa, din cauza vitezei, dar si a consumului de alcool, conducatorul auto a ratat o curba si a plonjat cu masina in ... citeste toata stirea