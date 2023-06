Incepand de astazi, aproape 2.500 de absolventi de liceu din judet intra in febra probelor scrise ale Bacalaureatului 2023, primul hop fiind proba la Limba si literatura romana. Examenul se va desfasura in opt centre de examen la nivelul judetului.Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a transmis vineri, 23 iunie, un comunicat de presa prin care a anuntat inceperea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2023. Astfel, potrivit ISJ Vaslui, in ... citeste toata stirea