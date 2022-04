Circa 27% din centralele termice pe gaz din Romania sunt mai vechi de zece ani si ar trebui inlocuite

O centrala in condensare poate aduce o reducere a consumului de gaze naturale cu pana la 30%. 34.000 de centrale noi in condensare au fost montate prin E.ON Life.Circa 27% din centralele termice pe gaz din gospodariile din Romania sunt mai vechi de zece ani, potrivit rezultatelor unor sondaje* realizate de E.ON anul trecut. Compania recomanda inlocuirea acestora cu centrale noi, in condensare, cu eficienta energetica ridicata, care asigura economii la factura si un confort superior.E.ON ... citeste toata stirea