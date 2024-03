Circulatia trenurilor se schimba in Gara Vaslui

Circulatia trenurilor intre statiile Tecuci si Frunzeasca se modifica in perioada 18 martie - 18 aprilie 2024, afectand mai multe rute circulate, informeaza CFR.In urma solicitarii primite de la administratorul infrastructurii - CFR SA pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Tecuci si Frunzeasca, in perioada 18 martie - 18 aprilie 2024, vor interveni modificari in circulatia trenurilor, astfel:in locul trenului IR 1665 Bucuresti Nord (pl. ora 16.12) - Iasi ... citește toată știrea