CL Barlad aloca o noua transa de finantari nerambursabile

Ieri, municipalitatea barladeana a alocat de la bugetul local finantari nerambursabile in baza Legii 350/2005 pentru domeniile culte religioase, activitati cu specific social si cultura. Suma disponibila se ridica la 210.000 lei, cel mai mult urmand sa primeasca trei parohii din oras, adica 150.000 lei.Printre altele, consilierii locali barladeni au dezbatut, in sedinta ordinara de ieri, 31 august, si un proiect de hotarare ce vizeaza "aprobarea sprijinului financiar nerambursabil acordat in ... citeste toata stirea