CL Vaslui "blocat"? Viceprimarul liberal Lucian Braniste vine cu explicatii

Viceprimarul Lucian Braniste, liderul grupului liberal din Consiliul Local (CL) Vaslui, a prezentat in mediul online un punct de vedere personal cu privire la sedinta de CL din data de 30 iunie 2022, devenita, spune el, o "premiera" in activitatea legislativului local, prin neadoptarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi. De ce s-a ajuns aici, (se) intreaba Braniste, cata vreme "grupul consilierilor PNL a fost si este mereu in interesul cetatenilor Municipiului Vaslui, este ... citeste toata stirea