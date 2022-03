Clubul Rotary Barlad, in sprijinul refugiatilor ucrainieni

Rotary Club Barlad a dat startul unei noi campanii umanitare: strangerea de fonduri "Fii Speranta!", derulata pentru a-i ajuta pe refugiatii din Ucraina ce ajung la noi in judet.Asa cum ne-au obisnuit de ani buni, Rotary Club Barlad, organizatie non-profit din care fac parte 25 de oameni de afaceri, medici, profesori, ingineri, etc., a demarat o noua actiune umanitara pentru a veni in sprijinul oamenilor care au nevoie de ajutor. De aceasta data, tinta campaniei caritabile sunt persoanele care ... citeste toata stirea