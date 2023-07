De luni, odata cu sedinta Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, judetul Vaslui va avea un club sportiv propriu. Cu angajati proprii, regulament de functionare, Clubul Sportiv Judetean, aflat in subordinea CJ, se va ocupa de promovarea sportului si a valorilor sale si de organizarea de competitii la nivel judetean. "Prin infiintarea unui club sportiv judetean, cu statut si identitate proprie, se incearca crearea unui sens si a unei coeziuni in cadrul comunitatii sportive a judetului, dar si in ... citeste toata stirea