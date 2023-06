Veste buna pentru barladenii care ar putea suferi un stop cardio-respirator in timp ce se afla pe strada, in apropierea Colegiului National "Gheorghe Rosca Codreanu"! Pana la venirea unei ambulante si, implicit, a echipajului medical ce le-ar aplica manevrele de resuscitare si i-ar transporta la spital, acestia vor putea fi salvati de elevii si profesorii liceului. Adica de cei care au urmat deja cursurile de acordare a primului ajutor. Si asta intrucat de ieri, in incinta unitatii a fost ... citeste toata stirea