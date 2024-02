"Codrenistii" fotbalisti, calificati la etapa judeteana a ONSS

Atat echipa de fotbal din categoria de varsta U16, cat si cea de U18 din cadrul Colegiului National "Gheorghe Rosca Codreanu" Barlad s-au clasat pe primul loc la faza locala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) din acest an scolar.Ca urmare, ambele s-au calificat la faza judeteana a competitiei scolare. In cazul juniorilor U16, urmatoarea etapa se va desfasura pe 9 martie, iar in cazul celor de la categoria U18, faza judeteana va avea loc pe 16 martie, gaza fiind aceeasi: Liceul ... citește toată știrea