Colectarea selectiva a gunoiului merge greu la Vaslui

Judetul Vaslui are functional sistemul de management integrat al deseurilor, insa cu toate investitia de aproximativ 40 de milioane de euro, finantata de Uniunea Europeana, obiectivul colectarii selective este departe de a se realiza. La finele anului trecut, colectarea selectiva a deseurilor ar fi trebuit sa fie realizata in procent de 50%, ca mai apoi sa creasca la 65%, in realitate insa in judetul Vaslui colectarea deseurilor pe cele trei fractii - hartie, plastic, sticla si deseuri menajere ... citeste toata stirea